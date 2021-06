“매달 5500원 캐시백” KT스카이라이프, 롯데카드와 제휴로 요금혜택 강화

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 10,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,650 2021.06.17 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 KT스카이라이프, 넷플릭스와 파트너십 계약 체결KT스카이라이프 알뜰폰, 전국 GS25 편의점 판매 시작“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대 close 는 롯데카드와 제휴를 맺고 스카이라이프의 유무선 상품(방송·인터넷·모바일) 요금을 롯데카드 ‘롤라카드’로 납부하는 고객에게 전월 카드 사용 실적과 무관하게 12개월 동안 매월 5500원 캐시백을 제공한다고 17일 밝혔다.

대상은 롯데카드의 롤라카드를 신규로 발급 받아 스카이라이프 상품 요금을 자동납부 하는 고객으로, 1년 동안 매월 5500원씩 총 6만6000원의 캐시백을 받는다. 기존 롯데카드 6개월 동안 미사용 고객도 롤라카드 교체 발급 시에 동일하게 적용된다.

이번 롯데카드 캐시백 혜택은 기존에 스카이라이프에서 진행하고 있는 프로모션과 중복 적용도 가능하다. 예를 들어 만 65세 이상 시니어 고객이 데이터와 음성, 문자를 모두 무제한으로 사용할 수 있는 skylife 모바일 '골드2GB+'(8900원)요금제를 가입하고 롯데카드로 자동 결제를 신청하면 스카이라이프에서 진행하고 있는 골드 요금제 할인 프로모션(1500원 할인)과 롯데카드 캐시백(5500원)을 더해 매월 최대 7000원의 요금 혜택을 받아 실제 납부금액은 월 1900원으로 줄어든다.

방송·인터넷 결합할인도 받을 수 있다. 위성방송과 100M인터넷이 결합된 '30%요금할인 홈결합(1만9800원)'에 최대 2년간 매월 150GB의 데이터를 추가로 제공하는 모바일 '모두 충분 11GB+(3만3000원)'를 결합하면 할인을 포함해 월 4만9500원인데, 여기에 롯데카드 캐시백을 받으면 방송, 인터넷, 데이터 무제한 모바일 유무선 종합 서비스를 월 4만4000원에 이용할 수 있다.

김의현 KT스카이라이프 영업본부장은 “롯데카드와 제휴를 통해 스카이라이프의 유무선 서비스를 더욱 저렴하게 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객의 가계 통신비 절감에 보탬이 될 수 있도록 다양한 제휴와 협력 방안을 발굴할 것”이라고 전했다.

