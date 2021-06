롯데百 청량리점, 컬러라이즈 MZ세대에 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 지난 3월 청량리점에 오픈한 ‘컬러라이즈’가 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다고 17일 밝혔다.

컬러라이즈는 고객의 피부색을 진단해주고 고객에게 가장 잘 어울리는 퍼스널 컬러를 제안해 주는 브랜드다. 백화점 화장품 브랜드에서 퍼스널 컬러 진단 서비스를 제공하는 경우는 있지만 퍼스널 컬러 컨설팅만을 전문으로 하는 브랜드가 백화점에 입점하는 것은 컬러라이즈가 처음이다.

최근 유튜브, 문화센터 강좌, 모바일 앱 등으로 자신의 퍼스널 컬러를 찾는 것이 MZ세대의 트렌드로 떠올랐다. 실제 컬러라이즈 오픈 이후 약 3개월 동안의 방문 고객을 분석한 결과 10~20대 MZ세대의 방문이 85%였다. 기존에 백화점을 이용한 경험이 없는 신규 고객의 구성비가 80%였고, 연관 구매율도 60%에 달했다. 남성 고객도 20% 수준으로 점차 증가하고 있는 추세다.

컨설팅 비용은 개별(1:1, 90분 기준) 8만 8000원, 그룹(1:2, 90분) 14만원으로 사전 예약 및 현장 방문 예약을 통해 진행이 가능하다. 컨설팅 진행 시 자신만의 퍼스널 컬러를 확인할 수 있으며, 그에 어울리는 베스트·워스트 컬러, 추천 메이크업 스타일, 패션 코디 배색, 브랜드, 제품 추천까지 결과 보고서를 통해 자세한 컨설팅을 제공받을 수 있다.

컬러라이즈에서는 오는 18부터 30일까지 컨설팅 참여 고객들을 대상으로 피부 타입에 맞는 컬러 립스틱을 선착순 한정 수량으로 증정하고, 결과 보고서 지참 후 VIP BAR방문 시 커피2잔을 제공하는 프로모션을 진행한다. 롯데백화점은 신규 고객 및 MZ세대들의 백화점 유입을 위해 하반기 컬러라이즈 매장 추가 오픈을 검토 중이다.

이주현 롯데백화점 청량리점장은 “’톤그로’라는 신조어가 생길 만큼 컬러 매치에 관심이 많고, 자신을 표현하는 것에 적극적인 MZ세대에게 퍼스널 컬러는 본인의 정체성을 찾는 방법 중 하나로 자리 잡았다”며 “일회성 방문에 그치지 않도록 MZ세대들이 즐길 수 있는 새로운 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr