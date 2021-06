국빈 방문 마지막 일정 소화 예정…스페인 외교 차관 등 환영 인사

[스페인(바르셀로나)=공동취재단] 스페인을 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 16일(현지시간) 바르셀로나 공항에 도착했다.

문 대통령은 바르셀로나에서 유럽 순방 마지막 일정을 소화할 예정이다.

바르셀로나 공항에는 스페인 외교차관 등이 나와 문 대통령을 맞이했다.

스페인(바르셀로나)=공동취재단