[아시아경제 임춘한 기자] 서울시의원이 유치원 통학차량을 타고 버스전용차로를 이용한 사실이 알려져 논란이 되고 있다.

더불어민주당 소속 김기덕 서울시의원이 16일 오전 유치원 통학차량을 타고 서울시의회로 출근하는 모습을 포착해 채널A가 보도했다.

해당 차량은 버스전용차로를 이용해 막힘없이 달릴 수 있었다. 김 시의원은 이 차량을 보유한 유치원 설립자다.

현행 도로교통법에 따르면 '어린이를 운송할 목적으로 운행 중인 어린이 통학버스'에 한해 버스전용차로를 이용할 수 있다.

김 시의원은 "유치원 설립자로서 아이들과 관계된 일로 탈 수 있다"며 출퇴근용이 아니라고 부인했다. 그는 3선 시의원으로, 서울시의회 부의장을 맡고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr