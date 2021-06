[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당이 대권주자 간 입장차로 논란이 불거진 대선경선 일정을 오는 20일까지 확정하기로 했다.

고용진 민주당 수석대변인은 16일 오후 비공개 최고위 간담회를 마친 뒤 기자들에게 "송영길 대표가 최고위원들의 의견을 다 들었고 늦지 않게 가능하면 이번 주 내에 결정을 내리자고 했다"고 밝혔다.

고 수석대변인은 "이번 주 주말까지도 갈 수 있는데 가급적 이 논란은 조기에 매듭짓는 게 필요하다는 생각"이라고 설명했다.

고 수석대변인은 "당헌당규상 '대선 180일 전 선출' 규정은 당무위 의결로 달리할 수 있는데 당무위 의결 안건을 정하는 것은 최고위 결정사항"이라며 "경선 일정이 확정돼야 대선기획단도 그에 맞춰 활동한다"고 말했다. 대선기획단 구성 문제는 추후 정식 최고위에서 논의하기로 했다.

