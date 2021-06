외교부 "성 김 대북특별대표 19~23일 방한 조율 중"

[아시아경제 이지은 기자] 성 김 미 국무부 대북특별대표가 오는 19~23일 방한을 위해 일정을 조율 중인 것으로 나타났다.

외교부 당국자는 16일 기자들의 질의에 대해 "방문 일정을 조율 중"이라며 이같이 밝혔다.

이 당국자는 "한-미 정상회담 계기에 문재인 대통령과 바이든 대통령 간의 합의 내용을 신속하게 이행한다는 차원에서 이뤄지는 방한"이라며 "성 김 대표가 방한하는 기간 중 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주 국장도 방한할 예정"이라고 밝혔다.

한미일 3국의 대북정책 담당 고위 당국자 회의도 협의 중이다. 외교부 당국자는 "그(방한) 계기에 한미일, 한일 북핵 수석대표 협의도 조율 중에 있다"고 말했다.

이날 일본 교도통신은 성 김 대표가 방한 중 판문점에서 북한 측과의 접촉을 도모할 것이라는 관측이 나오고 있다고 전하기도 했다. 이에 대해 외교부 당국자는 "그런 일정은 추진되지 않고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr