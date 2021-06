[아시아경제 임춘한 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,650 전일대비 350 등락률 +1.19% 거래량 742,084 전일가 29,300 2021.06.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일HDC현대산업개발, 한강블루제이차에 2500억원 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일 close 은 16일 1647억원 규모의 대전 도안 2-1준주거용지 복합건축물 신축공사를 수주했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr