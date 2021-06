첨단 무인자동화 농업생산 시범단지 플랫폼사업자 공모

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 첨단 무인자동화 농업생산 시범단지 조성사업의 통합플랫폼 구축 사업자 공모를 한다.

16일 기획재정부의 '6월 4·5주차 한국판 뉴딜 주요사업 추진계획'에 따르면, 이달 28일부터 8월 6일까지 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 첨단 무인자동화 플랫폼과 농기자재, 기반시설을 구축할 사업자 신청을 받는다.

오는 22일엔 제34회 정보문화의 달 기념식을 열고, 정보문화 유공자 시상식과 디지털 포용사회로의 전환 선포식을 진행할 계획이다.

그린뉴딜 분야에서는 주요 온실가스 흡수원인 갯벌과 해양생태계 보전을 위해 갯벌관리 및 복권 기본계획(2021~2025년)을 수립할 방침이다.

지난 3월부터 진행 중인 신재생에너지 보급지원 사업 공고를 오는 30일 마감한다.

안전망강화 분야에서는 성장유망업종 또는 벤처기업의 인력난을 해소하기 위해 오는 28일부터 '청년채용특별장려금' 신청을 받는다. 1년에 최대 900만원으로 총 9만명을 지원할 예정이다.

벤처·혁신기업 취업을 희망하는 청년 등을 대상으로는 이달 28일부터 내달 15일까지 온라인 채용 설명회를 한다.

아울러 한국판 뉴딜펀드의 성공적인 운영을 위해 지자체의 지역균형뉴딜 주요 사업과 뉴딜펀드 위탁 운용사의 투자 방향을 안내하는 권역별 투자설명회를 이달 넷째주부터 3개월간 개최한다. 이는 유튜브를 통해서도 생중계된다.

