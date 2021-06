안경덕 고용노동부 장관이 16일 서울 강남구 배민라이더스 남부센터 정비실을 둘러보고 있다. 이날 안 장관은 "향후 플랫폼 종사자 보호법이 입법되면 전업 배달기사는 물론 부업으로 일하는 '배민 커넥터' 등 모든 플랫폼 종사자가 제도적으로 보호받을 수 있게 될 것"이라고 말했다. /문호남 기자 munonam@

