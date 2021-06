김진욱 공수처장, 내일 기자간담회…윤석열 수사 배경 밝히나

[아시아경제 김형민 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 취임한 지 약 두 달 만에 기자들 앞에서 각종 현안에 대한 입장을 밝힌다. 최근 입건한 윤석열 전 검찰총장의 수사에 대해서도 설명할 것으로 보인다.

16일 공수처에 따르면 김 처장은 17일 오후 정부과천청사에서 기자들의 현안 질의에 답변하는 기자 간담회를 하기로 했다.

지난 1월 28일 온라인 브리핑 이후 첫 간담회다. 또한 기자들의 출근길 질문을 차단한 지 50여일 만의 대언론 행사다.

공수처는 각종 현안들에 대해 침묵으로 일관했지만 최근 유력 대선주자로 부상한 윤 전 총장에 대한 수사에 착수한 사실이 알려지면서 분위기가 다소 달라졌다. '깜깜이 수사' 및 인력난을 겪는 중에 공수처가 무리해서 '문어발 수사'를 한다는 비판이 나왔다.

김 처장의 간담회는 이에 대한 대응 차원에서 마련된 것으로 보인다.

또한 김 처장이 송영길 더불어민주당 대표가 이날 교섭단체 대표연설에서 언급한 공수처 인력 충원에 대해서도 의견을 내놓을지 주목된다.

실제로 공수처에 수사 건수를 늘면서 인력 부족 우려가 커지고 있다. 현재 공수처법상 정원은 검사 25명·수사관 40명·행정직원 20명 등이며 이를 늘리려면 법 개정이 필요하다.

김 처장은 간담회 이전 열리는 인사위원회에서 공수처 검사 2차 채용 일정과 요건 등에 대해 확정 지을 것으로 알려졌다. 공수처는 1차 채용에서 검사 13명을 임용하는 데 그쳐 정원(처·차장 포함 25명)을 채우지 못했다. 현재 수사1부는 공석인 상황이다.

