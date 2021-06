창원시, 청년 헌장 제정 위한 '청년헌장회의단' 구성

제1회 창원 청년의 날 행사 시 선포



[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 청년들의 청년 정책 참여를 활성화하기 위해 '창원 청년헌장'을 제정하기로 하고 '청년헌장회의단'을 구성해 첫 회의를 개최했다고 16일 밝혔다.

청년헌장회의단은 청년정책 관련 전문가 4명, 청년대표 4명, 관계 공무원 2명 등 총 10명으로 초안 작성부터 최종 헌장이 제정될 때까지 논의를 진행하고 결정하는 기능을 담당한다.

이날 회의는 '청년 바로보기, 청년정책의 이해'란 주제로 김민성 강사의 특강에 이어 안건에 대해 자유롭게 논의가 이뤄졌다.

또한 작성된 초안의 실행 가능성을 점검하기 위해 의견 수렴을 추진하기로 하는 등 방안도 함께 고민하기로 했다.

창원 청년헌장은 '2024 창원형 청년정책 기본계획'의 추진 과제로 청년들의 직접 참여를 통해 제정되며, 9월에 개최되는 '제1회 창원 청년의 날 행사' 시 선포될 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr