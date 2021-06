서울경찰청, 택배노조 여의도공원 4000명 투쟁에 "엄정대응 방침"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울경찰청이 1박 2일에 걸쳐 상경 투쟁을 벌이고 있는 택배노조에 대해 엄정대응 방침을 밝혔다.

16일 서울청은 보도자료를 내고 "현재 여의도일대에 각지에서 상경한 수천명의 인원이 집결함에 따라 그간 국민들께서 어렵게 지켜온 정부의 방역체계가 한순간에 무력화될 심각한 우려가 제기되는 상황"이라며 "서울시는 전날 택배노조측에 감염병예방법에 근거해 집회금지 행정명령을 전달했고 이날 경찰에 고발조치할 예정"이라고 밝혔다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스연맹 전국택배노동조합 노조원 4000여명은 전날 오후부터 서울 영등포구 여의도공원에서 집회를 열고 분류작업 부담 전가 중단과 사회적 합의안 이행을 촉구했다. 전날 전국 각지에서 상경한 이들은 공원에서 텐트와 돗자리 등을 펴고 노숙을 한 후 이른 아침부터 다시 집회를 재개했다.

경찰은 "최근 코로나19 상황의 엄중함을 감안해 방역당국과 합동으로 경력과 장비를 최대한 동원해 방역 수칙 위반상황이 조속히 해소될 수있도록 현장 조치를 취하고 있다"며 "공동체를 위험에 빠뜨리는 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 수사전담팀을 편성하고 방역당국과 합동으로 다각적인 사법·행정적 조치를 강구하는 등 엄정 대응할 방침"이라고 밝혔다.

또한 경찰은 이번 집회에 동원된 경찰부대원에 대해서는 선제적 진단검사를 실시하는 등 경찰부대원 방역 관리에도 만전을 기한다는 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr