정의선, 미국서 핵심사업 챙긴다…자율주행회사 '모셔널' 방문

정의선 현대차 회장 자율주행 합작법인 모셔널 방문

차세대 자율주행 플랫폼 개발 현황 등 점검

현지 임직원들과 사업 영역 고도화 및 시장 확대 방안에 대해 논의

[아시아경제 이창환 기자] 미국 출장 중인 정의선 현대자동차그룹 회장이 자율주행과 로봇 등 미래 혁신 기술을 개발 중인 계열사를 잇따라 방문해 사업 추진 현황을 직접 점검했다.

16일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 지난 13일 미국으로 출국한 당일에 보스턴에 위치한 자율주행 회사 '모셔널(Motional)' 본사를 방문했다.

그는 모셔널 경영진과 기술 개발 방향성에 대해 논의하고 차세대 자율주행 기술 개발 현장을 둘러보며 현지 엔지니어들을 격려했다.

현대차그룹은 지난해 3월 미국의 자율주행 전문회사인 앱티브(Aptiv)와 5대5 합작법인 모셔널을 설립하고 궁극의 자율주행 플랫폼 개발에 속도를 내고 있다. 현대차그룹의 투자 발표 이후 정의선 회장이 모셔널을 찾은 것은 처음이다.

정 회장은 모셔널이 개발 중인 차세대 자율주행 플랫폼을 적용한 아이오닉 5를 직접 테스트하는 등 양사 간 협업 프로젝트도 점검했다. 아이오닉 5는 레벨 4 수준의 자율주행 기술이 적용된 차로, 모셔널이 그동안 축적한 모든 자율주행 기술을 집약한 모델이다.

이와 함께 모셔널의 자율주행 핵심 기술개발 역할을 맡고 있는 모셔널 피츠버그 거점을 찾아 자율주행 차량 설계 및 개조 시설과 인프라를 점검하고 연구원들의 의견을 청취할 예정이다.

모셔널은 현대차의 전용 전기차 모델 아이오닉 5에 차세대 자율주행 플랫폼을 적용해 현재 미국 시험도로에서 테스트를 진행하고 있다. 현대차 및 모셔널 엔지니어들이 관련 기술을 보다 고도화한 뒤 리프트와 추진 중인 로보택시 상용화 서비스에 투입한다.

현대차 관계자는 "아이오닉 5를 활용한 로보택시 서비스는 최근 모빌리티 트렌드의 두 축인 전동화와 자율주행 기술을 융합한 것으로, 미래 이동성 혁명을 알리는 신호탄이 될 전망"이라고 말했다.

로봇 회사 보스턴 다이내믹스도 방문

정 회장은 모셔널에 이어 현대차그룹이 인수를 진행하고 있는 보스턴 다이내믹스의 본사도 방문해 현지 경영진과 로봇 산업의 미래 및 트렌드에 대한 전반적인 의견을 나눴다.

그는 양산형 4족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’, 사람과 같이 두 다리로 직립 보행을 하는 ‘아틀라스(Atlas)’, 최대 23kg 짐을 싣고 내리는 작업이 가능한 ‘스트레치(Stretch)’ 등 보스턴 다이내믹스의 다양한 첨단 로봇 기술들을 직접 둘러봤다.

보스턴 다이내믹스는 1992년 메사추세츠 공과대학(MIT)의 사내 벤처로 시작, 현재는 로봇 운용에 필수적인 자율주행(보행)·인지·어 등 종합적인 측면에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받는다.

회사 관계자는 "현대차그룹의 보스턴 다이내믹스 인수는 글로벌 로봇 시장이 기술 혁신과 자동화 로봇 수요로 급성장할 것으로 예상된데 따른 것"이라며 "현대차그룹은 로보틱스를 핵심 미래 사업 분야로 육성해 고객에게 한 차원 높은 경험과 기대 이상의 가치를 제공할 계획"이라고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr