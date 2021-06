조달청, 혁신제품 시범사용 기관선정·164억원 상당 구매추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 147개 정부 공공기관을 혁신제품 시범사용 기관으로 정하고 68개 제품에 164억원 상당의 혁신제품 구매를 추진한다고 15일 밝혔다.

시범구매 사업에 포함된 68개 제품은 내달까지 구매계약을 체결한 후 2~3개월의 시범사용 기간을 거쳐 상용화를 지원받게 된다.

앞서 조달청은 지난 1분기 75억원 상당의 혁신제품 시범사용 계약을 체결했다. 여기에 추가 164억원을 더하면 올해 조달청이 책정한 시범구매 사업예산 445억원 중 239억원(53%)의 사업계획이 확정된다.

이어 하반기 예정된 2회의 수요조사를 통해 잔여 사업도 확정한다는 게 조달청의 계획이다.

혁신제품 시범구매 사업은 조달청이 첫 구매자로 혁신제품을 구매해 정부·공공기관에 공급함으로써 공공의 혁신제품 구매를 촉진하고 기업에 결과를 환류해 추가 개발을 지원하기 위해 추진된다.

조달청 강신면 구매사업국장은 “혁신제품 시범구매 사업은 공공서비스 개선과 혁신제품의 구매 활성화의 중요한 수단”이라며 “혁신제품 범위, 시범구매 예산 및 기관의 관심 등이 높아진 만큼 투명하고 공정한 운영으로 수요기관과 기업이 상생할 수 있는 토대를 마련하는데 주력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr