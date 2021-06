신한銀, 두근두근 환전 이벤트…"해외여행, 이제 머지 않았어요"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 코로나19 이후 재개될 해외여행을 위한 '두근두근 환전 이벤트'를 시행한다고 15일 밝혔다.

신한은행은 백신접종 및 트래블버블(여행안전권역) 시행 등으로 해외여행에 대한 기대가 커짐에 따라 미리 여행경비를 준비하려는 고객을 위해 이번 이벤트를 마련했다.

8월말까지 진행되는 이번 이벤트는 ▲미화 100달러 상당액 이상 환전 ▲글로벌멀티카드에 미화 100달러 상당액 이상 충전 ▲체인지업 체크카드 외화 결제계좌에 미화 100달러 이상 입금 ▲썸데이 외화적금에 미화 100달러 이상 입금 중 한가지 이상 거래한 고객이면 누구나 신한 쏠을 통해 응모할 수 있다.

응모 고객에게는 추첨을 통해 국내외 여행 시 사용할 수 있는 국민관광상품권 100만원권(1명), 50만원권(4명), 30만원권(5명) 및 모바일 커피 쿠폰(200명)을 제공한다.

신한은행 관계자는 "코로나19 완화 이후 다시 시작될 해외여행을 위해 여행경비를 미리 준비하려는 고객을 위한 이벤트를 마련했다"며 "여행경비 준비를 위해 미리 조금씩 환전하시면서 여행의 설렘을 느껴보시길 바란다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr