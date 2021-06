롯데손해보험, 주력 보험상품 경쟁력 높인다…"수술비 담보 특약 확대"

종합건강보험·자녀보험 등 담보 강화

140대 특정질병 수술비 특약 신설

let:drive 운전자보험 가사도우미 특약도 신설

[아시아경제 기하영 기자]롯데손해보험이 주력 보험서비스인 장기보험의 경쟁력을 높이기 위해 보험서비스별 담보 특약을 강화한다. 수술비 담보 특약을 업계 최대수준인 140대 질병으로 확대하는 한편, 대리청구인제도를 개선해 보험금 청구의 불편을 해소한다.

롯데손해보험은 'let:smile 종합건강보험(더끌림 프리미엄)'과 'let:play 자녀보험(도담도담)' 보험서비스(상품)를 개정하고 140대 특정질병 수술비 담보를 신설했다고 15일 밝혔다. 기존 건강보험 보험서비스가 보장하던 64대 질병 수술비에 더해, 76개 질환에 대한 수술비에도 보장을 제공한다. let:play 자녀보험(도담도담)의 경우 갑상선암·기타피부암·유사암진단비에 대한 납입면제 담보도 추가했다.

롯데손보는 'let:drive 운전자보험' 에도 가사도우미를 지원하는 현물급부(특약)를 신설했다. 자동차사고 등으로 부상과 후유장해를 입은 고객이 보험을 통해 가사에 도움을 받을 수 있도록 한 것이다.

대리청구인제도 역시 개선했다. 롯데손보는 치매보험 가입자의 보험금 청구불능을 막기 위해 대리청구인 지정을 의무화하고, 지정가능 인원을 1명에서 복수로 확대한다. 대리청구인 지정을 원활하게 하기 위해 자격·제출서류 요건을 완화하고 제도안내와 알림서비스를 강화하기로 했다.

롯데손해보험 관계자는 "고객이 보험서비스를 통해 얻는 가치를 향상시키기 위해 지속적인 보험서비스 개선과 고객 편의 강화 조치들을 시행해 나갈 것"이라며 "앞으로도 보험업 본연의 경쟁력을 강화해나가기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr