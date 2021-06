코오롱 계열 호텔·리조트, '코로나19 백신 접종 프로모션' 실시

6개 호텔·리조트서 7월31일까지 혜택 제공

100% 당첨 럭키 드로우·부대시설 무료 이용권 등



[아시아경제 김유리 기자] 코오롱 계열 호텔·리조트는 오는 7월31일까지 코로나19 백신 접종자를 대상으로 풍성한 혜택을 제공하는 '코로나19 백신 접종 프로모션'을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 프로모션은 국내 관광객들의 백신 접종을 장려하고 코로나19 극복을 기원하기 위해 서울, 경주, 부산 등 전국 대표 관광지에 위치한 총 6개의 코오롱 계열 호텔과 리조트가 동참했다. 코로나19 예방접종을 완료한 고객은 해당 호텔 및 리조트 숙박 시 백신 접종 증명수단을 제시하면 추가 혜택을 받을 수 있다.

도심 속 핫플레이스 서울 성수동에 위치한 호텔 포코 성수에서는 전원 당첨 가능한 럭키 드로우 1회 참여 기회를 제공한다. 스탠다드 더블 룸 숙박권부터 머그컵, 에코백, 트래블백, 음료수까지 다양한 선물을 증정 받을 수 있다.

각종 부대시설 무료 이용권도 제공한다. 경주 코오롱호텔에서는 온천수로 피부미용도 챙기고 토함산의 절경도 감상할 수 있는 사우나 1인 무료 이용권을 증정한다. 경주 마우나오션리조트에서도 클라우드 스파 1인 무료 이용권을 증정한다.

식음 혜택도 다양하게 마련했다. 부산 해운대의 코오롱 씨클라우드 호텔에서는 조식 1인 이용권을 무료 제공한다. 서울 강남구 호텔 카푸치노에서는 아메리카노 2잔을 무료로 제공한다.

울진의 체류형 산림휴양시설 금강송 에코리움에서는 방문객들의 친환경 라이프를 위한 에코백 1개를 무료 증정한다.

코오롱 계열 호텔·리조트 관계자는 "국내 관광객의 집단 면역 형성을 적극적으로 응원하고자 6개의 호텔과 리조트에서 동시 프로모션을 진행하게 됐다"며 "코오롱 계열 호텔과 리조트는 앞으로도 방역과 위생 관리에 힘쓰며 고객들에게 쾌적한 공간을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr