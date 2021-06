BYC, 수제맥주 ‘백양BYC 비엔나 라거’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 국내 속옷 전문기업 BYC는 오는 17일 CU, 오비맥주와 협력해 수제맥주 ‘백양BYC 비엔나 라거’를 새롭게 선보인다.

이번 협업 상품 포장에는 BYC가 1980년대에 사용하던 사명 백양을 그 시절 폰트와 이미지 그대로 전면에 디자인 했다. 전체적으로는 BYC의 브랜드 정체성을 담은 색상인 흰색과 빨간색으로 보고적인 느낌을 더했다. 캔 뒷면에는 백양BYC 비엔나라거의 상품 역사를 간략하게 담았다.

‘백양BYC 비엔나라거’는 오비맥주의 수제맥주 협업 전문 브랜드 ‘코리아 브루어스 콜렉티브’를 비롯한 수제맥주 전문가들이 수개월의 연구 끝에 출시한 야심작으로 붉은 호백색에 달콤하고 고소한 풍미가 특징이다. 또 풍부하고 부드러운 거품이 BYC의 상징 백양을 연상시킨다.

한편, BYC는 국내 내의산업과 함께 해온 선두기업으로 다양한 협업 제품을 기획하며 소비자와 소통해왔다. 2019년 BYC 73주년 기념팩 양말세트는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들의 관심속에 완판을 기록했다. 2020년 11월 CU와 협업한 ‘BYC빼빼로 패키지’는 소비자들로부터 관심을 한 몸에 받았다.

BYC 관계자는 “다시 한번 재미있는 상품으로 소비자들에게 다가가기 위해 BYC와 CU, 오비맥주가 만나게 됐다”며 “무더운 여름, 백양BYC 비엔나라거 맥주로 시원하게 보내기 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr