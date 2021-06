LG에너지솔루션, 'ESG 위원회' 신설…ESG 경영 속도 낸다

ESG경영 최고 심의 기구로 전략 수립 및 중장기 목표 심의 역할

ESG 위원장에 신미남 사외이사 선임

사외이사 절반이 여성…다양성 강화

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 본격화한다.

LG에너지솔루션은 이사회 내에 ESG 위원회를 신설했다고 15일 밝혔다.

ESG 위원회는 ESG 경영 활동에 대한 계획 및 성과 등을 분석하고, ESG와 관련해 중대한 리스크 발생시 대응책을 마련할 계획이며, 반기 1회 개최를 원칙으로 하되, 필요시 수시로 개최된다.

위원회 구성원은 사외이사 전원(신미남, 여미숙, 안덕근, 한승수 이사)과 사내이사인 CEO 김종현 사장 등 5인으로 구성됐다. 위원장에는 신미남 사외이사가 선임됐다.

LG에너지솔루션은 이번 이사회에서 '내부거래위원회', '감사위원회', '사외이사후보추천위원회' 설치에 대해서도 결의했다.

내부거래위원회는 내부거래에 대한 투명성과 공정성 강화를 위해 ▲공정거래법상 사익편취 규제 대상 거래 ▲상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 ▲ 기타 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 등을 심의한다.

내부거래위원회는 사외이사 3인(여미숙, 안덕근 한승수 이사)과 사내이사인 CFO 이창실 전무 등 총 4인으로 구성되며, 위원장은 여미숙 사외이사가 선임됐다.

이밖에도 이사회는 내부 통제와 경영 투명성을 높이기 위해 '감사위원회'와 사외이사 선임 절차에 정당성과 공정성을 강화하기 위해 '사외이사후보추천위원회'를 설립하기로 결의했다. 감사위원회는 사외이사 전원(한승수, 신미남, 여미숙, 안덕근 이사)으로 구성되며, 위원장에는 한승수 사외이사가 선임됐다.

사외이사후보추천위는 사외이사 2인(안덕근, 신미남 이사)과 기타비상무이사 LG화학 신학철 부회장으로 구성되며, 위원장에는 안덕근 사외이사가 선임됐다.

LG에너지솔루션 관계자는 "환경, 사회, 지배구조 등 전 ESG 영역에 걸쳐 기업의 사회적 역할을 다하고, 지속가능경영을 강화해나갈 것"이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 지난 4일 ESG 위원회 구성원인 사외이사 4명을 신규 선임했다. 신미남 전(前) 케이옥션 대표는 듀산퓨얼셀 BU 사장 및 맥킨지 컨설턴트를 역임한 신재생 에너지 업계 전문가이며, 여미숙 한양대 법학전문대학원 교수는 서울 고등법원 부장판사를 지낸 법률 전문가이다. 안덕근 서울대 국제대학원 교수는 글로벌 통상 분야 전문가로 글로벌 경영 활동에, 한승수 고려대 경영학과 교수는 회계·재무 분야 전문가로 LG에너지솔루션의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr