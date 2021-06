롯데카드, 10년 이상 장기 고객 전용 멤버십 신설

10년 이상 장기 우수고객 전용 서비스 '클럽 텐 이어스 플러스' 멤버십 신설

보유한 카드는 한정판 디자인 업그레이드 제공

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 장기 우수고객 전용 서비스인 '클럽 텐 이어스 플러스(CLUB 10 YEARS+)' 멤버십을 신설했다고 15일 밝혔다.

멤버십 대상은 롯데카드 회원이 된 지 10년 이상 된 고객 중 롯데카드 또는 롯데포인트플러스 카드를 소지한 회원이다. 두 카드 모두 출시 14년이 넘은 상품으로, 오랜 기간 많은 고객들이 꾸준히 찾아온 장수 카드다. 특히 롯데카드는 2002년 출범 이후 처음으로 출시한 신용카드 상품이기도 하다.

롯데카드는 대상 회원 중 신청자에 한해 기존 보유한 롯데카드와 롯데포인트플러스 카드를 한정판 디자인이 그려진 카드 플레이트로 교체해준다. 이벤트 신청은 롯데카드 고객센터를 통해 가능하며, 신청 기한은 오는 8월31일까지다.

한정판 카드 플레이트 디자인에 '당신의 특별함을 담은 걸작'이라는 의미를 담아, 장기 우수고객에 대한 감사의 마음을 표현했다. 플레이트 디자인은 러시아 황실의 보물인 파베르제의 달걀을 모티브로 했다.

롯데카드는 이번 카드 디자인 업그레이드를 시작으로 올마이쇼핑몰 특가 적용, 식음·쇼핑·호텔 할인 등 이 카드 멤버십 회원만 누릴 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 선보일 예정이다. 또 한정판 카드 소지 고객에게는 멤버십 혜택 외에 추가 특전을 마련하는 등 장기 우수고객과의 소통을 강화해 나갈 계획이다.

롯데카드 관계자는 "오랜 시간 함께 해준 고객분들의 사랑에 보답하고자, 이번 멤버십 제도를 신설하게 됐다"며 "앞으로도 소중한 인연을 이어갈 수 있도록 다양한 장기회원 전용 혜택을 마련할 계획"이라고 말했다.

