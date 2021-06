[골프토픽] 박민지 "내가 ‘넘버 22’~"…카스트렌 ‘158위→ 71위’

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘4승 챔프’ 박민지(23·NH투자증권)가 세계랭킹 22위에 올랐다.

15일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 3.68점을 받아 지난주 27위에서 5계단 도약했다. 지난 13일 경기도 파주시 서서울골프장 레이크-힐코스에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 셀트리온 퀸즈마스터즈에서 역전우승을 완성해 포인트를 쌓았다. 지난달 23일 두산매치플레이챔피언십 우승 이후 3주 만에 시즌 4승째이자 통산 8승째 수확이다.

고진영(26) 1위(9.42점), 박인비(33·KB금융그룹) 2위(8.61점), 김세영(28·메디힐) 3위(7.66점), 넬리 코르다(미국) 4위(7.40점), 브룩 헨더슨(캐나다) 5위(6.20점) 등 상위권의 변화는 없었다. 한국은 김효주(26·롯데) 9위(5.44점), 유소연(31·메디힐)이 16위(4.14점)다. ‘LPGA 메디힐챔피언십 챔프’ 마틸다 카스트렌(핀란드)은 지난주 158위에서 87계단이나 뛰어오른 71위(1.84점)다.

