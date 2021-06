LS전선, ESG 경영 비전 선포…"RE100 추진"

[아시아경제 정현진 기자] LS전선이 14일 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 비전인 ‘지속가능한 미래를 선도하는 No.1 친환경 케이블 솔루션’을 선포하고 ESG경영을 적극 추진한다고 밝혔다.

LS전선은 이번 선포식을 계기로 ESG위원회와 전담 부서를 신설하고 친환경 제품 개발과 안전 관리 등을 강화한다. LS전선은 이전부터 친환경 경영을 실천해왔으며 제품 연구 개발 시 각 단계마다 환경영향을 고려하고 유해물질 관련 정보를 사전에 파악해 친환경 PP 케이블과 같은 제품을 개발해왔다.

ESG 핵심과제로는 ▲녹색 인프라 혁신을 통한 기후변화 대응 ▲안전 최우선 사업장 구현 ▲공정하고 투명한 ESG경영 실천 등을 선정했다. 구자엽 LS전선 회장은 ESG경영 선포 기념사에서 "산업 전반에 에너지와 정보를 전달하는 ‘혈관’을 책임지는 기업으로서 건강한 지구를 되찾는 노력에 동참하고 기업의 사회적 가치를 실현하고자 ESG경영을 선언한다"고 말했다.

LS전선은 또 2050년까지 전 사업장에서 사용 전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 ‘RE100’을 추진한다. RE100을 2024년 동해사업장, 2025년 폴란드 사업장에서 달성하고 이후 전 사업장으로 확대해 나갈 예정이다. LS전선은 생산 제품 중 친환경 제품의 비율도 2030년 50%로 늘릴 계획이다. 아울러 고객의 폐케이블을 수거해 재활용하는 시스템을 구축, 판매한 제품의 폐기까지 책임진다는 방침이다.

이와 함께 LS전선은 협력사의 ESG 경영도 지원한다. 협력사의 안전사고 예방과 ESG경영 기준 정립, 재생 에너지 사용 확대 등을 위한 컨설팅 등을 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr