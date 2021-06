[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 14일 "북한도 6·15남북공동선언의 정신으로 돌아가 남북 간 대화와 협력에 호응해 나오길 촉구한다"는 입장을 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서"정부는 6·15남북공동선언을 비롯한 남북합의를 지속해서 이행함으로써 한반도 평화프로세스를 진전시키기 위해 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.

6·15남북공동선언에 대해서는 "분단 이후 첫 남북정상 간 합의로서 남북이 화해와 협력, 평화·통일을 위해 함께 노력하는 새 시대를 열었다"며 "한반도 평화 프로세스의 토대가 됐다"고 평가했다.

올해 6·15남북공동선언 21주년을 기념하는 정부 차원의 행사는 따로 개최되지 않으며, 이인영 통일부 장관은 6·15남북공동선언 21주년에 맞춰 문을 여는 경기도 고양시 김대중 전 대통령 사저 기념관 개관행사에 참석한다.

