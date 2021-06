우체국 택배노동자, 여의도 포스트타워 점거 농성 돌입…"'분류작업 약속' 지켜라"

[아시아경제 정동훈 기자] 민주노총 서비스연맹 산하 전국택배노동조합(택배노조) 소속 우체국택배 노동자들이 14일 서울 여의도 포스트타워 1층 로비에서 점검농성에 돌입했다.

택배노조는 "우체국본부 조합원 120명이 점거농성을 시작했다"며 "사회적 합의를 파기하고 대국민 사기극을 자행하는 우정사업본부를 규탄한다"고 밝혔다.

택배노조는 이날 오후 1시 농성 장소에서 긴급 기자회견을 열고 우정사업본부와 분류 인력과 집배원 투입 문제 등을 성토할 것으로 보인다. 노조 측은 우정사업본부가 분류작업을 개별 노동자에게 전가하지 않기로 한 사회적 합의기구 약속을 지키지 않고 있다고 비판하고 있다.

또한 최근 택배 노동자 파업에 따라 집배원을 대체 투입하기로 한 것을 놓고 '노조를 무력화할 목적'이라며 반발하고 있다.

우체국 택배는 우정사업본부 정규직인 집배원과 비정규직 집배원, 우정본부 우체국물류지원단 소속의 위탁택배원 등이 나눠 배송한다. 위탁배달원은 건당 수수료를 받는 특수고용 노동자로 분류돼 민간 택배기사와 비슷하며, 이들 일부는 택배노조 소속으로 분류작업을 거부하고 있다.

