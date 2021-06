삼일회계법인, '내부회계관리제 미래전략' 보고서 발간

[아시아경제 박지환 기자] 삼일회계법인 내부회계자문센터는 14일 내부회계관리제도 감사 대상 상장회사 가운데 102개사를 대상으로 분석한 '내부회계관리제도 미래전략' 보고서를 발간했다고 밝혔다.

보고서는 내부회계관리제도 주요 운영 현황 분석과 향후 제도의 안정적 정착, 운영 효율을 위한 과제, 상장회사의 연결기준 내부회계관리제도의 구축과 운영에 대한 실행방안을 담았다.

자산총액 2조원 이상 상장회사를 대상으로 내부회계관리제도 감사를 시행한 첫해에는 4개 회사가 내부회계관리제도 '부적정' 감사의견을 받았고 자산총액 5000억원 이상 상장회사로 대상이 확대된 지난해에는 5개 회사(2020년 12월 결산 기준)가 내부회계관리제도 '부적정' 감사의견을 받았다.

2019년과 지난해 모두 '부적정' 감사의견의 주요 사유는 재무제표 왜곡이나 오류와 관련된 것으로 나타났다. △재무제표 작성 능력 확보 필요 △내부회계관리제도 운영 효율 증대 필요 △지속직인 변화관리 수행 필요 △감사위원회 평가 외부자문사 활용 증대 등이 주요 분석 결과로 꼽혔다.

내부회계관리제도 운영 효율 제고를 위해 분석 대상 회사 가운데 약 47%가 시스템에 기반한 자동통제활동으로의 통제활동 변경을 수행한 것으로 나타났다. 감사(위원회) 평가 활동에 있어서는 분석 대상 회사 모두 내부회계관리제도에 대한 감사(위원회) 평가 지원 조직이나 전담 인력을 가지고 있다.

조직 내 기능 구분으로는 '내부통제 조직'이 51%, '내부감사 조직'이 39% 순으로 집계됐다. 감사(위원회) 평가 활동 지원을 위해 분석 대상 회사의 20%가 감사(위원회) 평가 지원 업무에 외부자문을 활용했다.

분석 대상 회사가 감사인과 논의한 주요 항목으로는 전사수준통제 측면에서 '경영진의 적격성과 도덕성' 26%, '내부회계담당인력의 적격성' 21%, '감사(위원회)의 충분한 기능' 16%가 주로 부각됐다.

업무수준통제 측면에서 '회계추정치에 대한 통제활동' 18%, '핵심통제활동 설계 적정성' 15%, '경영진검토통제' 13%, '설계평가 수행 및 문서화 적정성' 13%가 나타났다. 정보기술통제와 관련해 '보안 및 접근 통제' 44%, '업무분장' 22%, '평가대상 시스템 식별' 15%, '통제평가 모집단 검증' 10% 등이 꼽혔다.

보고서는 "내부회계관리제도 감사 도입 이후 재무제표 정정공시가 감소되고 있으며 주요 내부통제 항목으로 경영진의 판단이 개입되는 핵심감사사항은 물론 부정과 오류 측면의 재무보고 왜곡표시 위험이 모두 고려되고 있다"고 밝혔다. 이어 "내부회계관리제도 감사가 회계 오류나 공시 오류 등 기업재무보고의 질적인 측면과 회계감사의 질적인 측면에서 회계투명성 제고를 성공적으로 이끌고있다"고 덧붙였다.

삼일회계법인 내부회계자문센터를 이끌고 있는 임성재 파트너는 "2019년 내부회계관리제도에 대한 감사가 시행된 이래 우리 기업들은 효과적인 내부회계관리제도 감사 대응과 함께 내부회계관리제도 운영 효율을 고려한 최적화 방안을 고민하고 있다"며 "연결 기준 내부회계관리제도 운영에 대비한 준비 과정에 많은 불확실성과 어려움에 당면하고 있다"고 말했다.

그는 "내년부터 자산총액 1000억원 이상 상장회사로 내부회계관리제도 감사가 확대되고 2023년부터 자산총액 2조원 이상 상장회사를 시작으로 연결 기준 내부회계관리제도가 시행되는 만큼 회계투명성 확보와 내부회계관리제도 운영 및 감사 실무의 안정적 정착을 위해 기업과 감사인 및 감독당국 모두의 노력이 필요하다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr