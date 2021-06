한국어, 영어, 중국어 등 3개 언어 지원

[아시아경제 라영철 기자] 강원 속초시가 관내 해수욕장과 아바이마을을 찾는 관광객들에게 스마트폰을 활용한 위치기반 '오디오&수어 가이드' 서비스를 제공한다.

14일 속초시에 따르면, 위치기반 '오디오&수어 가이드 서비스'는 스마트폰 앱을 활용한 관광 안내 오디오 기능과 청각장애인을 위한 동영상 수어 관광안내를 하는 시스템이다.

휴대전화로 인포디오(infodio) 앱을 설치해 실행하면 속초해수욕장과 아바이마을을 방문하는 관광객의 GPS 위치를 확인해 관광안내 오디오 음성과 동영상 수어 안내 15종을 서비스한다.

음성 가이드는 한국어,영어, 중국어 등 3개 언어로 지원한다. 시는 관광객 이용에 불편함이 없도록 시스템 개발 전문가와 수어 통역사 등의 업무 협의를 통해 지속적으로 업데이트할 예정이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr