샤오미, '샤오미 미밴드6' 국내 출시…30개 스포츠모드 장착

15일부터 온라인몰서 판매

[아시아경제 차민영 기자] 샤오미가 베스트셀러 웨어러블 제품군 최신 모델인 ‘샤오미 미밴드6’를 국내 공식 출시한다고 14일 밝혔다.

미밴드6는 1.56인치 풀스크린 아몰레드 터치 디스플레이를 탑재했다. 픽셀 밀집도 326 PPI의 해상도에 전작보다 50% 더 넓어진 독특한 러닝 트랙 모양 화면을 장착했다. 사용자가 이동 중이거나 격렬한 운동 중에도 주요 수치 및 알림을 빠르게 확인할 수 있다. 또 미밴드6는 60개 이상의 다양한 밴드 페이스를 지원해 각자의 개성 있는 스타일에 맞게 디스플레이를 설정할 수 있다.

피트니스 트래커 중심으로 설계된 미밴드6는 피트니스 모드 옵션을 두 배로 늘린 총 30가지 스포츠 모드를 포함했다. 스트레칭, 고강도 인터벌 트레이닝과 같은 실내 운동, 체조와 같은 프로스포츠, 줌바, 스트리트 댄스 같은 활동까지 추적할 수 있다. 또한 실외 러닝, 실외 걷기, 러닝머신, 사이클링, 로잉 머신, 일립티컬 등 일반적인 피트니스 6가지에 대한 자동 감지 기능을 지원한다.

개선된 건강 모니터링 기능도 갖췄다. 혈중 산소 포화도(SpO2)측정[3], 정확한 심박수 모니터링을 비롯해 낮잠, REM 수면, 수면 호흡 품질 등을 포함한 향상된 수면 추적 기능을 지원한다. 스트레스 모니터링, 심호흡 안내, 여성 건강 추적 기능까지 사용자 신체·라이프스타일 관련 포괄적인 정보·알림을 제공한다.

배터리 수명은 14일에 달한다. 편리한 클립 온·오프 충전을 지원하는 마그네틱 포트로 구성됐다. 5 ATM 내수성 인증을 받은 미밴드 6는 수영, 스노클링, 샤워 시에도 착용 가능하다. 스트랩 색상은 블랙, 오렌지, 옐로우, 올리브, 아이보리, 블루 등 6가지다.

미밴드6의 가격은 4만9900원으로 이달 15일부터 쿠팡, 11번가, 하이마트, 네이버스토어, G마켓, WMP, 인터파크, 옥션에서 구매할 수 있다.

스티븐 왕 샤오미 동아시아 총괄매니저는 “큰 사랑을 받아온 미밴드 시리즈의 최신 제품인 미밴드6를 공식 출시하게 되어 매우 기쁘다”며 “활동적인 라이프스타일을 추구하는 국내 고객 니즈를 고려해 선보이는 미밴드6로 고객들이 더 건강하고 즐거운 삶을 누리길 바란다”고 전했다.

