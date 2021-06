“대치동 1타강사도 KT랜선에듀에서” KT, 디지털대성과 '대치 in live' 출시

KT 랜선에듀, 스타 강사 현장 강의를 전국 어디서나 양방향 온라인으로 제공

[아시아경제 구은모 기자] KT가 국내 대표 교육기업 디지털대성과의 협력을 통해 KT 랜선에듀를 활용한 대규모 실시간 온라인 수업 서비스 '대치 인 라이브(대치 in live)'를 선보인다고 14일 밝혔다.

대치 in live는 그동안 대치동 등 특정 지역 소재의 강의실에서 오프라인 중심으로만 제공돼 왔던 이른바 ‘1타 강사’의 수업을 실시간 온라인 수업으로 전환해 제공하는 서비스다. 이를 통해 전국의 학생들이 장소에 구애 받지 않고 디지털대성이 제공하는 인기 강사의 수업을 어디서나 들을 수 있게 됐다.

그동안 대형학원에서 제공하는 대부분의 실시간 온라인 강의는 수업용이 아닌 회의용 화상 솔루션을 활용하거나 현장강의를 실시간으로 송출하는데 그치는 단방향 형태였다. KT는 대치 in live를 통해 강사와 학생들이 온라인 환경에서도 양방향으로 소통하며 오프라인과 유사한 수업 환경을 누릴 수 있도록 기존의 회의용 화상 솔루션이 아닌 KT가 개발한 수업 전용 화상 솔루션을 적용했다.

대치 in live는 하나의 플랫폼 안에서 다양한 양방향 소통과 참여기능, 관리기능을 제공한다. 1:1 질의응답, 퀴즈풀이, 발표하기 기능을 활용해 실시간으로 강의와 학습에 대한 피드백을 주고받을 수 있다. 또 자동으로 출결사항이 집계돼 학원 측에서 SMS를 통해 출결을 독려하거나 공지사항을 전송할 수도 있다. 주문형비디오(VOD) 다시보기 기능을 통해 복습이 가능하며, 과제 제출 및 풀이, 강의시청이력, 월별 성적표(전국 단위) 등 면밀하게 학습 현황을 관리할 수 있는 기능도 포함됐다.

강사들은 녹화 방지, 워터마크 기능 등의 콘텐츠 보호 기술이 적용돼 강의 유출에 대한 우려 없이 실시간 온라인 수업을 진행할 수 있다. 또 기존 대형 학원들의 조교 체계를 KT 랜선에듀 내에 그대로 구현해 원활한 수업 진행과 관리를 도울 수 있도록 했다.

대치 in live는 오는 18일부터 대성마이맥을 통해서 이용할 수 있으며, 이날 15시부터 대성마이맥 이벤트 페이지를 통한 출시 기념 선착순 무료 특강 혜택과 다양한 프로모션이 진행된다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 “KT 랜선에듀가 지향하는 지역 간 교육격차 해소를 위해 대치 in live를 개발했다”며 “앞으로도 다양한 교육전문 기업들과 협업을 강화해 에듀테크 시장을 확장하고 누구나 양질의 교육을 받을 수 있도록 KT가 앞장서겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr