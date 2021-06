韓, ‘OLED 핵심기술’ 특허출원 세계 1위…삼성·LG가 주도

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 최근 10년간 한국에서 출원된 OLED 핵심기술 분야 특허건수가 세계 각국 중 가장 많은 것으로 집계된다. 특히 삼성과 LG는 이 분야 특허출원 상위 10대 기업 명단에 나란히 1~2위에 올랐다.

13일 특허청에 따르면 지식재산 선진 5개국(한국·미국·중국·유럽·일본, 이하 IP5)의 2011년~2020년 디스플레이 구동 ‘보상 및 보정’ 기술 관련 특허출원 동향에서 우리나라는 총 5384건을 출원해 이 분야 전체 특허출원 건수의 43%를 차지했다.

같은 기간 중국은 3273건(26%), 일본은 2433건(20%), 미국은 567건(5%)을 각각 출원했다.

기업별 다출원 순위에선 삼성이 2786건으로 1위, LG가 2412건으로 2위를 각각 차지해 이들 기업이 디스플레이 구동 분야의 ‘보상 및 보정’ 관련 특허출원을 주도하는 양상을 보였다.

다출원 상위 기업 명단에는 중국 디스플레이 패널업체 ‘BOE’가 1676건을 출원해 3위, 일본의 연구개발 업체 ‘반도체 에너지 SEL'이 907건으로 4위에 올랐다.

디스플레이 구동의 주요 기술 중 하나인 ‘보상 및 보정’은 화소 간의 특성편차를 줄이고 열화를 방지해 수명을 늘려주는 기술로 최근 OLED 디스플레이의 화소가 급증하면서 핵심기술로 주목받는다.

특허청 디스플레이 심사과 윤난영 심시관은 “디스플레이 구동 관련 특허출원은 2011년~2015년 일본이 선두 자리를 지켜오다가 2016년 한국이 일본을 추월해 현재까지 1위 자리를 유지하고 있다”며 “디스플레이 기술경쟁에서 우리나라가 앞으로도 우위를 유지하기 위해선 OLED 구동의 핵심기술에 대한 특허권 확보가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

