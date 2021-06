[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 지난 11일 권준학 은행장과 임직원들이 경기도 이천시에 위치한 육군항공작전사령부(불사조부대)를 방문하여 국군장병들을 격려했다고 13일 밝혔다.

이날 방문은 6월 호국보훈의 달을 맞이하여 국군장병들에게 감사의 마음을 전하기 위해 기획되었으며, 우리 농산물과 위문금을 전달하였다.

권준학 은행장은 “국토방위를 위해 헌신하고 있는 국군장병들의 노고에 깊이 감사한다”며 “농협은행은 국가의 경제발전과 국민의 행복에 이바지할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr