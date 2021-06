무안군, 낙지 명성 이어가기 위한 자원회복 ‘박차’

낙지 목장 조성하고 5000여 마리 어미낙지 방류

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 무안 낙지 명성을 이어가기 위해 낙지 목장을 조성하고 어미 낙지를 방류하는 등 자원 회복에 적극적으로 나서고 있다.

12일 군에 따르면 지난 8일 해제면 도리포·용유 연안에 어미 낙지 3700마리를 방류했으며, 오는 21일 청계면 구로 연안에 어미 낙지 1800마리를 방류할 계획이다.

이번 방류를 위해 군은 암·수낙지를 매입 후 전라남도 자원조성연구소에서 3∼4일간 교접했으며, 낙지는 금어기(6월 21일∼ 7월 20일) 동안 낙지 목장에서 산란·성장 과정을 거칠 예정이다.

그동안 낙지 자원 회복을 위해 전라남도와 수산자원공단에서 낙지 목장 5곳 42㏊를 조성했고 무안군에서 10곳 50㏊를 조성했으며, 올해 낙지 목장 3곳 9㏊를 추가로 설치하면 무안군 내 낙지 목장은 총 18곳 101㏊로 확대된다.

이번 사업이 완료되면 관내 어업인의 소득증대와 어촌경제 활성화에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

김산 군수는 “낙지 목장 조성사업을 완료한 후 올해부터 5년간 총 40억원의 예산을 투입해 낙지 산란 서식장 조성사업을 할 계획이다”며 “전국적으로 유명한 무안 낙지의 명성을 이어가기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

