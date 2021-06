[아시아경제 박지환 기자] 오는 16일 조 바이든 미국 대통령과 첫 정상회담을 앞두고 있는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 과거 바이든 대통령이 자신을 '살인자'라고 비난한 데 대해 "개의치 않는다"라고 밝혔다.

11일(현지 시각) 미국 NBC 방송 단독 인터뷰에서 푸틴 대통령은 '바이든 대통령이 (당신을) 살인자라고 한 말을 들었느냐'는 질문에 "그런 비난을 수십 번 들었다. 신경 쓰지 않는다"고 답했다.

바이든 대통령은 지난 3월 미 언론과의 인터뷰에서 푸틴 대통령에 대해 "살인자라고 생각한다"고 말한 바 있다.

지난해 말부터 이어진 미국 정부 기관과 기업에 대한 해킹 공격에 대해선 "아는 바가 없다"며 배후설을 부인했다. 미국은 이 해킹 사건 배후에 러시아가 있다고 강하게 의심하고 있다.

미국과 러시아 양국 관계에 대해선 "최근 몇 년 이래 최저점까지 악화한 상황"이라고 평가했다.

