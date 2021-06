中 "한반도 평화 위해 노력…대화·협상으로 문제해결"

[아시아경제 정현진 기자] 중국이 한반도의 평화와 안정을 위해 노력하겠다고 재차 강조하면서 대화와 협상을 통한 문제해결을 해 나갈 것이라고 말했다.

11일 중국 외교부에 따르면 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 이날 화상으로 열린 제네바 군축회의에서 "지역 정세와 국제 정세가 어떻게 변화하든 중국은 시종일관 한반도의 평화와 안정을 지킨다는 입장을 견지할 것"이라고 말했다.

왕 부장은 "'쌍궤병진'(雙軌竝進·비핵화 프로세스와 북미 평화협정 협상의 병행 추진)과 '단계적·동시적' 원칙에 따라 한반도의 완전한 비핵화와 영구 평화체제 구축이라는 두 가지 목표 실현을 추진할 것"이라고 설명했다. 또 "중국은 각국과 함께 한반도 문제의 정치적 해결 프로세스를 추진하고 한반도의 장기적인 안정 실현을 위해 끊임없이 노력하기를 원한다"고 덧붙였다.

왕 부장은 이날 회의에서 이란 핵협정(JCPOA) 복원을 위해 이란에 대한 제재 해제가 우선이라고 주장하기도 했다. 그는 "미국의 일방적인 집단 따돌림이 이란 핵 문제의 근원"이라며 "이란에 대해 제재를 먼저 풀어주는 게 전면적인 합의에 복귀할 수 있는 올바른 논리"라고 말했다.

