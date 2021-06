김부겸 국무총리와 박형준 부산시장이 11일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 부산엑스포 유치 재계간담회에서 주먹 인사를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

