30대 당대표 본 與, 전당대회 ‘대의원 과다대표’ 개선 법안 나온다

새 인물 전당대회 도전 쉽도록

당대표·최고위원 선거에서

45% 차지하는 대의원 투표율

비중 낮추는 안 검토 시작

[아시아경제 구채은 기자] 이준석 신임 국민의힘 당 대표 선출에 고무된 더불어민주당에서 ‘민주당판 이준석’을 만들어야 한다는 목소리가 나오고 있다. 이를 위해 구체적으로 당 대표 및 최고위원 선거에서 기존 대의원 투표율 반영 비중을 축소하는 방안이 검토되고 있다.

11일 정치권에 따르면 김용민 민주당 수석최고위원은 현행 대의원 45%, 권리당원 40%, 일반국민 10%, 일반당원 5%의 전당대회 룰에서 대의원 비중을 낮추는 법안 발의를 검토 중이다. 김 최고위원은 당내 쇄신과 민주화를 위해 ‘당대표 선거에서 대의원의 의사가 과다 대표되지 않아야 한다’고 주장해왔다.

민주당 내에서는 이준석 대표 같은 ‘새 인물’이 전당대회에서 도전할 수 없는 이유로, 대의원(45%) 비중이 압도적인 것이 지목돼왔다. 대의원의 경우 현직 의원이나 당협위원장과 긴밀히 연계해 움직이다 보니 다선 의원이나, 세가 많은 계파에 소속된 의원들이 유리한 구조다.

민주당 중진인 정청래 의원도 이 같은 주장을 펼친 바 있다. 정 의원은 7일 기자회견을 열고 "현재의 전당대회 당규로는 당의 역동성을 구현하기 어렵고 당내 민주주의도 미흡한 면이 있다"고 했다. 정 의원은 구체적으로 당 대표 본선 진출 후보자 역시 6명으로 규정해 초선도, 재선도, 외부인도 전당대회에 참석해 당의 활력을 불어넣어야 한다고 언급했다.

한편 헌정사상 최초로 30대의 당 대표 선출에 민주당 내부도 술렁이는 분위기다. 민주당 한 초선 의원은 "고무적인 결과"라면서 "대선기획단을 초선이 이끌어간다던지 30대 새 인물을 전면에 내세우는 등 변화된 모습을 보일 필요가 있다"고 했다. 박주민 의원은 이 당대표 선출에 "새로운 바람, 새로운 정치에 대한 국민들의 기대가 매우 크다"면서 "누가 더 유능한 지 경쟁하는 정치를 만들었으면 한다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr