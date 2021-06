민주당 "보수의 변화 반갑다…'탄산수와 사이다' 정치 하자"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 이준석 국민의힘 신임 당대표 선출에 대해 "보수의 변화가 반갑다"는 입장을 내놨다.

이소영 민주당 대변인은 11일 서면브리핑을 통해 "국민의힘 새 지도부 선출을 축하하며, 새로운 정치의 미래를 함께 만들 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

그러면서 "민주당은 보수의 변화가 반갑다. 당원의 70%가 50세 이상이고, 영남권 당원이 과반을 넘는 국민의힘에서 청년 당대표가 선출되었다는 것은 민주당을 포함한 우리 정치 전반에 새로운 기대와 긴장을 더할 것"이라고 평가했다.

이 대변인은 "민주당과 국민의힘이 새로움과 유능함으로 경쟁하면서 대한민국 정치의 새로운 미래를 만들어 갈 수 있기를 기대한다. 민주당도 더욱 신발 끈을 동여매고 부단히 노력하겠다"고 했다.

그는 이어 "지금까지의 정치가 창과 방패의 대결, 칼과 도끼의 싸움이었다면, 지금부터는 ‘탄산수’와 ‘사이다’의 대결로 국민들께 청량함을 드리겠다. 그런 정치를 함께 만들어가자"고 했다.

