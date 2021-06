[아시아경제 이현주 기자] 유승민 전 의원은 11일 국민의힘 전당대회가 끝난 뒤 당선자들에게 축하의 메시지를 남겼다.

유 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 "국민들의 뜨거운 관심 속 전당대회가 끝났다"면서 "치열했던 경선을 뒤로 하고 우리 모두 다시 하나 돼 대선 승리를 위해 나아가자"고 했다.

그는 "우리 정치의 변화와 혁신을 갈망하는 국민과 당원의 마음이 새 지도부를 탄생 시켰다"면서 "국민의 아픔에 공감하고 시대의 문제를 해결하고 국민을 통합 시키는 새로운 정치에 새 지도부가 최선을 다해주길 기대한다"고 말했다.

