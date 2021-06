가리왕산 알파인 경기장 ‘즉시’ 복원 착수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 정부가 가리왕산 알파인 경기장의 즉시 복원에 착수한다.

11일 산림청에 따르면 ‘가리왕산의 합리적 복원을 위한 협의회’의 결정을 수용하고 이에 따른 추진계획을 마련했다.

협의회는 원칙적으로 가리왕산 복원에 착수하고 복원 준비기간 동안 곤돌라를 한시적으로 운영할 것을 결정했다.

앞서 가리왕산 알파인 경기장은 2018년 평창동계올림픽 이후 알파인 경기장 곤돌라 활용에 관한 이해관계자 간의 의견대립으로 복원이 미뤄졌다.

이에 정부는 가리왕산 복원 방안을 마련하기 위해 주민대표, 시민단체, 전문가, 지자체 등으로 구성된 협의회를 운영해 최종적으로 가리왕산 알파인 경기장을 복원하는 데 의견을 모았다.

복원 결정에 따라 강원도와 관계부처는 가리왕산 알파인 경기장 조성을 협의할 당시 전제조건이 됐던 산림복구 및 산림유전자원보호구역, 생태자연도 1등급 지역 복원에 필요한 절차를 이행하게 된다.

우선 강원도는 전문가, 시민단체 등으로 구성된 생태복원 추진단을 운영해 가리왕산 복원계획을 수립하고 환경부·산림청과 복원계획 확정을 위한 협의를 올해 중 시작하는 등 복원을 즉시 시작하게 된다.

또 정선군과 함께 환경영향평가 변경협의, 국유림 사용허가, 시설보수·안전점검 및 편의시설 설치 등 곤돌라 한시 운영에 필요한 법적절차와 별도의 협의를 조속히 완료할 예정이다.

이 과정에서 환경부는 환경영향평가 협의내용 이행과 주변환경에 미치는 영향 등을 관리·감독하고 산림청은 전문가, 시민단체 등이 참여하는 ‘(가칭) 가리왕산 산림생태복원센터’를 구성해 복원 진행상황을 모니터링한다는 계획이다.

다만 복원을 위한 사전준비 기간 동안 곤돌라는 존치·운영된다. 최대 운영기간은 2024년 12월 31일까지로 정해졌다.

또 운영기간이 종료된 시점에 정부는 곤돌라 시설의 유지여부를 검토해 결정하며 검토기준과 방법 등은 정부가 전적으로 맡는다.

곤돌라 운영에 필요한 비용은 정선군이 부담하고 곤돌라 운영에 관한 편의시설은 향후 복원에 지장을 주지 않는 최소한의 범위 내에서 설치할 수 있게 된다.

한편 복원될 가리왕산 알파인 경기장은 애초 경기장으로 활용될 수 없었지만 특별법인 ‘평창동계올림픽법’을 적용받아 예외적으로 활용이 허용됐다. 단 경기장 시설을 설치하는 대신 사용주체인 강원도가 올림픽 폐막 후 해당 지역을 원상복원 한다는 전제 하에서다.

이 과정에서 산림청은 가리왕산 알파인 경기장 시설설치 지역 81㏊의 산림유전자보호구역해제, 산지전용협의, 국유림(71.2㏊) 사용허가 등 행정절차를 거쳐 강원도에 사용허가를 내줬다. 허가기간은 2014년 5월~2018년 12월 31일까지였다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr