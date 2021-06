네이버 랩스, 도시 디지털 트윈 구축 '어라이크 솔루션' 공개

[아시아경제 부애리 기자] 네이버랩스가 대규모 도시 단위의 디지털 트윈 데이터를 빠르고 효율적으로 제작할 수 있는 '어라이크(ALIKE) 솔루션'을 공개했다.

11일 네이버에 따르면 실제 물리적 환경을 디지털 환경으로 구현하는 디지털 트윈 기술은 스마트시티, 자율주행, 서비스 로봇, 메타버스 등에 다양하게 활용된다. 국내에서도 민관 영역에서 다양한 투자와 연구가 활발하다.

어라이크 솔루션의 핵심은 항공사진과 인공지능(AI)을 활용해 3차원(3D)모델, 로드레이아웃, HD맵(고정밀지도) 등의 핵심 데이터들을 함께 제작할 수 있다는 점이다.

네이버랩스는 자체 기술력을 기반으로 서울시와 함께 서울시 전역 605㎢ 면적에 해당하는 3D 모델을 구축해 공개한 바 있다. 서울시 2092㎞의 규모 로드 레이아웃을 자체 제작했고, 올해 하반기 중 강남지역 61㎞에 대한 HD맵도 서울시와 구축해 공개할 예정이다.

백종윤 네이버랩스 자율주행그룹 부문장은 "하이브리드 HD 매핑, 정밀 측위 기술, 데이터 처리에 이르는 다양한 분야의 AI 기술력을 고도화 해왔다"며 "제작 기간을 크게 단축하면서도 정확도는 더 높일 수 있는 네이버랩스의 솔루션에 대해 국내외 기업, 단체들의 관심이 매우 뜨겁다"고 밝혔다.

