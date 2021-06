구매부터 수령까지 車 안에서…르삼 XM3 '인카페이먼트' 론칭

2022년형 XM3서 인카페이먼트 서비스 선봬

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 상품 구매부터 수령까지 차량 내에서 모두 진행 가능한 간편 결제시스템 '인카페이먼트(In-Car Payment)'를 업계 최초로 서비스한다고 11일 밝혔다.

르노삼성은 앞서 모빌리티 커머스 플랫폼 스타트업인 오윈(Owin)과 업무협약을 맺고 이달 초 출시한 2022년형 XM3서 인카페이먼트 서비스를 시작했다.

이에 따라 XM3 고객은 이 서비스를 이용, 편의점, 주유소, 카페, 식당 등에서 판매하는 상품을 차량안에서 주문하고 결제할 수 있다. 특히 르노삼성의 인카페이먼트는 국내 최초로 차량에서 식음료를 결제하고 수령까지 가능하도록 구성, 더 진화된 비대면 서비스를 제공한다.

편의점의 경우 오는 7월 중 전국 1000여개 CU편의점서부터 인카페이먼트를 이용할 수 있다. 차량에서 구매가능한 편의점 상품을 선택해 결제하면 편의점 도착 후 하차하지 않고도 구매한 물품을 전달 받을 수 있다. 르노삼성은 인카페이먼트로 주문 가능한 편의점 수와 구매 가능한 상품 종류도 계속 확대할 방침이다.

전국 380개 GS칼텍스 주유소에서 주유할 때도 인카페이먼트를 이용할 수 있다. 유종을 선택하고 결제를 마치면 사전에 주유기 번호를 선택할 필요 없이 차량과 주유기가 주유량과 결제정보를 통신으로 교환한다. 기존 타사 시스템은 특정 주유기 번호를 사전에 입력한 이후 해당 주유기만을 이용해야 하는 번거로움이 있었다. 르노삼성은 연말까지 대상 주유소를 확대할 예정이다.

르노삼성은 이밖에도 차 안에서 주문과 상품수령을 할 수 있는 커피숍과 식당을 확대할 계획이며, 주차장 결제와 전기차 충전결제를 비롯한 인카페이먼트 서비스 범위를 지속 늘려나간단 구상이다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "빠르게 변화 중인 커머스 시장에 발 맞추기 위해 모빌리티 서비스에도 다양한 시도가 필요하다"면서 "고객이 르노삼성과 함께 더 편안하고 다양한 운전을 경험하도록 인카페이먼트 서비스를 선보였다"고 밝혔다.

