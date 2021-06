[아시아경제 최대열 기자] 국민의힘 차기 지도부 경선의 당원 투표율이 45.36%로 집계됐다고 전당대회 선거관리위원회가 10일 밝혔다.

선관위에 따르면 지난 7∼8일 모바일 투표와 전날부터 이날 오후 5시까지 진행된 자동응답시스템(ARS) 투표를 합산한 결과 이 같이 나타났다. 이는 책임당원 투표 방식이 처음 도입된 2014년 새누리당(국민의힘 전신) 전당대회 이후 가장 높은 수치다. 당시 투표율은 31.76%였다.

가장 최근 전당대회였던 2019년 자유한국당 전당대회는 최종 투표율이 24.58%였다.

