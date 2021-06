서울시, 세운 일대서 탄생 '인기제품 best7' 한자리에 '2021 세운메이드 展'

11일부터 25일까지 대림상가 3층 서쪽 메이커스큐브 ‘그린셀’에서 진행

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 세운상가 일대의 기술력과 참신한 아이디어를 적용한 시제품 개발을 지원하는 ‘세운메이드’ 사업 3년간의 성과로 그간 선보였던 제품들 중에서 인기가 많았던 대표제품을 한데 모아 소개하는 '2021 세운메이드 전(展)'을 개최한다고 11일 밝혔다.

세운메이드는 세운상가 일대 도시재생사업의 하나로 지역의 자원을 접목한 시제품 개발을 돕고, 개발된 제품이 소비자와 만나는 기회를 제공해 제품화 및 판매를 지원하는 사업이다.

'2021 세운메이드展'은 대림상가 3층 서쪽 메이커스큐브 ‘그린셀’에서 11일부터 25일까지 2주간 개최된다. 2018년부터 사업 진행 및 크라우드 펀딩에서 소비자들의 반응이 좋았던 7개의 제품과 함께 제작자, 기술자, 제조공정 등의 이야기와 완제품을 만들기 위해 거쳐 온 시제품 제작 과정 등을 선보일 예정이다. 또한 6월 현재 크라우드펀딩 플랫폼 텀블벅에서 펀딩 진행 중인 제품들을 만나볼 수 있는 ‘세운메이드 신제품’ 공간도 마련된다.

이번 전시를 통해 2018년부터 개발된 시제품들을 다시 시민들에게 선보이며 제품제작 과정에서 기술자들의 역할을 재조명하는 한편 세운상가 일대에 분포한 소규모 도심제조산업과 이를 기반으로 진행되는 협업과정에 대한 이해를 높이는 계기가 될 전망이다.

양용택 서울시 도시재생실장 직무대리는 “세운메이드 사업을 통해 기술장인과 청년들의 협업으로 만들어진 좋은 제품들이 전시를 통해 많은 시민들에게 공유되기를 바라며 지역자원을 활용한 새로운 시도가 계속될 수 있도록 세운지역 산업 활성화를 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr