무협회장 "물류비 급증, 국회가 도와달라"

[아시아경제 최대열 기자] 구자열 한국무역협회 회장은 10일 국회에서 박병석 국회의장과 만나 무역업계 현황과 건의사항에 대해 얘기를 나눴다. 구 회장은 "반도체·배터리 산업 등 핵심 산업에 대해 투자세액공제 확대 등을 통해 국내에서 기업하기 좋은 환경을 만들어달라"고 당부했다.

구 회장은 또 "최근 한미정상회담 때 우리 기업들의 현지 투자 규모가 화제에 오른 것처럼 미국을 비롯한 세계 각국은 핵심 생산시설 유치를 위해 경쟁 중"이라며 "국내에서도 기업투자 확대를 위해 지원해줘야 한다"고 강조했다.

최근 해운·항공운임이 가파르게 오르면서 수출기업이 어려움을 겪는 점도 거론했다. 그는 "수출이 증가하고 있지만 물동량보다 선박 공급이 원활하지 않아 물류비가 급증하고 해운 선복을 제때 예약하기 어려운 상황"이라며 "기업의 물류비 애로 해소를 위해 정부가 관련 예산을 요청하면 긍정적인 검토를 해달라"고 부탁했다.

이어 "2011년부터 정부 입법으로 추진돼 왔지만 원격의료 논란에 휘말려 현재까지 ‘서비스산업발전기본법’이 국회에서 처리가 안 되고 있다"면서 "국회에서 초당적인 협력으로 이 법안이 통과되길 바란다"고 말했다.

