부산 ~ 제주 운항 여객선에서 승객 투신, 해경 수색 중

여수시 간여암 서방 약 11km 해상에서

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 부산 ~ 제주 운항 여객선에서 승객이 전남 여수시 간여암 서방 약 11km 해상에서 투신해 해경이 경비함정 동원해 수색 중이다.

여수해경에 따르면 10일 오전 7시경 제주 해경서 상황실로부터 부산에서 제주로 운항한 9천900톤급 여객선이 오늘 새벽 6시께 제주항 입항 후 선내 3등석에서 승객 짐이 발견됐다는 신고가 접수 됐다.

해경은 여객선 CCTV 확인결과 오늘 새벽 00시 46분께 여객선 좌현 중앙부분에서 A씨(26세)가 해상투신한 것을 확인했다.

여수해경은 A씨가 해상투신한 시간을 특정하고 여객선 항적 확인결과 여수시 간여암 서방 약 11km 해상으로 확인 인근 해역에 경비함정 4척을 급파해 집중적으로 수색하고 있다.

여수해경 관계자는“표류 예측시스템을 활용해 사고해역 인근을 광범위 수색 예정이며, 인근을 항해하는 선박들에도 사고상황을 공유하여 협조를 구하고 있다”고 전했다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr