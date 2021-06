KOTRA, 18일까지 '中 수소차 글로벌 파트너링 행사' 진행

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 중국 상하이 수소에너지 전시회 'FCVC 2021'과 연계해 이달 18일까지 '중국 수소차 글로벌 파트너링' 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

FCVC는 중국 상하이에서 2016년부터 매해 개최되는 수소 산업 전시회다. 이와 연계해 진행된 이번 행사는 국내 수소차 기업의 중국 시장진출을 돕기 위해 마련됐다. 올해는 도요타를 비롯해 중국 수소에너지 업체인 호라이즌퓨얼셀 등 150여개 기업이 참가한다.

KOTRA는 지난 8일부터 사흘간 진행된 FCVC 2021에서 국내 중소·중견기업의 중국 수소차 시장진출을 지원하기 위해 한국 홍보관을 조성해 국내 기업 10곳의 수소 관련 우수 기술을 홍보했다고 설명했다.

이와 연계한 온라인 수출상담회는 베이징, 상하이, 광저우, 난징 등 중국 주요 도시 4곳에서 이달 18일까지 개최된다. 화웨이, 미쉐린차이나, 동펑모터 등 중국 글로벌 기업 42곳이 상담회에 참여해 국내 기업과 실질적인 협력 기회를 모색한다.

