"삼성·현대車 등 주요 기업 ESG 위원, 교수·60대·男 비중 높아"

[아시아경제 정현진 기자] 최근 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영이 확산되고 있는 가운데 삼성, 현대자동차, SK 등 주요 기업의 ESG위원회 위원이 교수, 60대, 남성이 주를 이루는 것으로 조사됐다.

전국경제인연합회는 11일 '30대 그룹 ESG 위원회 구성·운영 현황' 보고서를 통해 기업지배구조보고서 등 관련 공시를 통해 30대 그룹 중 이사회 내 ESG위원회가 설치된 16개 그룹의 51개사 위원장과 위원 207명의 주요경력, 연령대, 성별 등 인적 사항을 분석했다면서 이같이 밝혔다.

분석 결과에 따르면 207명의 위원장과 위원의 주요 경력으로는 교수직이 40.1%(83명)로 가장 많았다. 기업인이 33.3%로 2위였으며 고위공직자(11.6%), 법조인(8.7%)이 뒤를 이었다. 교수직을 수행하고 있는 학교는 서울대(22명), 고려대(15명), 연세대(7명)가 주를 이루었다. 교수의 전공분야는 경영학(35명), 법학(12명), 공학(12명), 경제학(11명) 순이었다.

ESG위원회 위원들의 연령대는 60대가 50.2%로 절반 이상을 기록했고 50대는 38.2%로 50~60대 장년층이 88.4%를 차지했다. 최연소 위원은 32세인 카카오의 박새롬 성신여대 융합보안공학과 교수였다.

성별은 남성의 비율이 87.4%(181명)으로 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 여성은 26명(12.6%)에 불과했으며 위원장직을 맡은 여성은 전무했다. 여성 위원의 경우 50대가 14명으로 가장 많았고 직업은 교수가 69.2%로 가장 비중이 컸다.

ESG위원회의 의무와 역할을 명시한 기업이 51개사 중 39개사였다고 전경련은 집계했다. 이들이 공통적으로 명시한 권한은 ▲ ESG 전략계획 수립 ▲주주권익 제고 및 보호였다. 이 외에 한화·포스코는 환경을 강조했으며 현대중공업·카카오는 회사 내부의 ESG 역량 강화를 규정했다. SK그룹의 경우 위원회가 ESG 경영 뿐만 아니라 그룹 전반의 주요 경영전략 사항도 검토할 수 있다고 명시했다.

