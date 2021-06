5월 가계대출 1.8조 감소…신용대출 상환 영향

주담대 증가 폭도 소폭 축소

[아시아경제 김진호 기자] 지난달 전 금융권 가계대출이 1조8000억원 감소한 것으로 나타났다. 사상 최대 규모의 청약증거금이 몰린 SK아이이테크놀로지(SKIET) 공모주 청약 환불 등 신용대출이 대거 상환된 영향이다.

금융위원회가 10일 발표한 '5월 가계대출 동향'에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 1조8000억원 줄었다. 지난 4월 증가액이 25조4000억원에 달했다는 점을 감안하면 눈에 띄게 감소한 것이다.

주택담보대출 및 신용대출을 포함한 기타대출이 모두 전월 대비 큰 폭으로 감소했다. 5월 말 기준 전 금융권 가계대출 잔액의 전년 동월 대비 증가율도 9.6%로 전월(10%) 보다 하락했다.

주담대의 경우 지난달 4조5000억원 증가해 전월(5조2000억원)에 비해 증가 폭이 축소됐다. 주택거래량 감소가 주된 원인이다. 지난달 전국 주택 매매거래량은 9만3000호로 전월(10만2000호)에 비해 줄었다. 신용대출의 경우 5월 초 SKIET 공모주 청약 증거금이 환불되며 5조3000억원이나 감소했다.

업권별로 살펴보면 은행권의 가계대출은 1조5000억원 감소했다. 2금융권 역시 3000억원 줄어든 것으로 나타났다. 모두 주담대 증가 폭 축소 및 SKIET 청약 증거금 환불에 따른 신용대출 상환 영향이다.

금융위 관계자는 "공모주 청약 등으로 인해 일시적으로 급증했던 대출이 5월 중 증거금 환불 등으로 감소했다"며 "앞으로도 가계대출 동향을 면밀히 모니터링하고 '가계부채 관리방안'이 일관되게 시행될 수 있도록 차질 없이 준비하겠다"고 설명했다.

