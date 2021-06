페퍼저축은행, 법정최고금리 인하 맞춰 전 대출금리 '19.9%' 인하

다음달 7일부터 고객 2만여명 금리인하 혜택

대상 아닌 2018년 11월 이전 대출자도 적용

[아시아경제 송승섭 기자]페퍼저축은행은 법정 최고금리 인하에 맞춰 대출 최고금리를 인하한다고 10일 밝혔다.

이번 조치로 페퍼저축은행 대출상품의 최고금리는 19.9%로 낮아지게 된다. 개정 법령에 적용되지 않는 2018년 11월 이전 고금리 대출에도 적용된다. 실제 시행은 법정 최고금리가 기존 24%에서 20%로 낮아지는 다음 달 7일부터 시행된다.

저축은행 업계는 최고금리 인하에 따라 2018년 11월 1일 이후 발생한 대출과 향후 취급 대출에 대한 금리를 20% 아래로 낮춰야 한다. 이 규정에 따라 페퍼저축은행 고객 1만8000여명이 받은 대출 3461억원의 대출에 대해 금리가 인하된다. 여기에 2018년 11월 이전 고금리 대출을 받은 4300여명도 혜택을 받게 된다. 대출 규모는 약 375억원이다.

대상 고객은 7월 초 문자 메시지를 통해 별도 안내를 받을 예정이다.

장매튜 페퍼저축은행 대표는 “서민금융기관으로서 고객 부담을 덜어드리고자 금리 인하를 결정했다”며 “앞으로도 서민의 금융안정에 기여하고 지역사회에 이바지할 것”이라고 강조했다.

