"변덕스런 여름 날씨, 산행 시 안전사고 주의"…최근 5년, 6월 등산사고 사망 65명

지정 등산로 이용, 모자 쓰고 충분한 수분 섭취, 체력에 맞는 산행 등 필요

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 6월에 산에 수풀이 우거지고 한낮 기온이 높아지면서 산행 시 안전사고 발생에 각별한 주의를 요청했다.

10일 행안부에 따르면 최근 5년(2015~2019년) 발생한 등산사고는 총 3만 4671건이며, 2만 5770명(사망 601명, 실종 285명, 부상 2만 4884명)의 인명피해가 발생했다.

이중 6월에는 3068건의 등산사고로 2261명(사망 65명, 실종 17명, 부상 2179명)이 죽거나 다쳤다. 사고 원인은 발을 헛디뎌 발생하는 실족과 추락이 33.7%(총 3만 4671건 중 1만 1690건)로 가장 많았고, 조난 19.8%(6855건), 안전수칙 불이행 17.0%(5908건), 개인질환 11.1%(3855건) 등이 뒤를 이었다.

행안부는 특히 6월은 다른 때보다 등산사고 발생이 많지는 않지만 사망자는 65명으로 10월(66명, 단풍 절정기) 다음으로 많이 발생하고 있어 산행 시 각별한 주의가 필요하다고 강조했다.

6월은 수풀이 우거지고 녹음이 짙어지는 시기로 평소 다니던 등산로를 조금만 벗어나도 자칫 길을 잃고 조난되기 쉽다. 산행 전에는 가고자 하는 곳의 날씨와 등산 경로를 미리 파악하고 특히 코로나19로 나홀로 산행을 계획하는 분들은 반드시 주변에 행선지를 알리고 출발해야 한다.

또한 요즘처럼 한낮 기온이 크게 오르는 시기에는 한여름 무더위만큼은 아니지만 일사병 등 온열질환 발생에 주의해야 한다. 아울러 호우와 폭염 등 날씨 변화가 심한 여름철 산행에서는 기본적인 안전요령을 잘 지키는 게 중요하다.

고광완 예방안전정책관은 “최근 한낮 기온이 30℃ 가까이 오르는 더운 날씨를 보이고 있는데, 산행 등 야외활동 시에는 수분 보충에 유의하고 어지럽거나 두통 등 몸에 이상이 오면 바로 하산해야 한다”고 말했다.

