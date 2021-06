[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆에코프로=자회사 에코프로지이엠 전구체(CPM2) 공장 신설 투자, 투자 금액 930억원

◆지유온=약 3억원 규모 제3자 배정 증자 결정

◆윈팩=50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆한국제8호스팩=비상장법인인 디와이씨 흡수합병

◆HB테크놀로지=2021 HB 반도체 세컨더리 투자조합 161억원 규모 출자

